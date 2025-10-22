Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin. Musée Le Pin-au-Haras

Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin.

Musée Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 19:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02

Les légendaires éperons d’or de Louis XIV auraient été dissimulés dans les salles du musée… À la faveur de la nuit, un gardien complice vous ouvre discrètement les portes. Votre mission retrouver les éperons et la clé de la grande porte avant l’aube, dans seulement 1h.

Durée 1h

Public à partir de 12 ans

Équipe jusqu’à 6 participants

Lieu Musée Anciennes écuries du Haras du Pin

Énigmes, indices cachés, codes secrets, et mécanismes ingénieux jalonneront votre enquête. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour triompher dans les temps.

Dates 22, 23, 29, 30 décembre 2025 et 02 janvier 2026

Horaires 16h30 18h 19h30 (se présenter 15 min avant l’animation)

Tarifs

Équipe de 6 24€ par personne

Équipe de 5 26€ par personne

Équipe de 4 28€ par personne

Équipe de 3 34€ par personne

Équipe de 2 40€ par personne

Une expérience unique à vivre au Versailles du cheval ! .

Musée Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

English : Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin.

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin. Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2025-11-12 par Haras national du Pin