Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin Musée Le Pin-au-Haras
Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin Musée Le Pin-au-Haras samedi 23 mai 2026.
Le Pin-au-Haras
Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin
Musée Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les légendaires éperons d’or de Louis XIV auraient été dissimulés dans les salles du musée… À la faveur de la nuit, un gardien complice vous ouvre discrètement les portes. Votre mission retrouver les éperons et la clé de la grande porte avant l’aube, dans seulement 1h.
Durée 1h
Public à partir de 12 ans
Équipe jusqu’à 6 participants
Lieu Musée Anciennes écuries du Haras du Pin
Énigmes, indices cachés, codes secrets, et mécanismes ingénieux jalonneront votre enquête. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour triompher dans les temps.
Dates 23 et 24 mai.
Horaires 18h (se présenter 15 min avant l’animation)
Tarifs
Équipe de 6 24€ par personne
Équipe de 5 26€ par personne
Équipe de 4 28€ par personne
Équipe de 3 34€ par personne
Équipe de 2 40€ par personne
Le Haras se réserve le droit de compléter la session pour atteindre les 6 participants.
Toute équipe souhaitant privatiser une session devra régler le tarif correspondant à 6 personnes, quel que soit le nombre réel de participants.
Les tarifs restent inchangés pour les équipes acceptant que leur session soit complétée par d’autres joueurs.
Une expérience unique à vivre au Versailles du cheval ! .
Musée Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin
L’événement Escape Game Les flamboyants éperons d’or au Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-05-06 par Haras national du Pin
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