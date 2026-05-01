Carbonne

ESCAPE GAME LES MAGICIENS DU NUMÉRIQUE

DERRIÈRE LA MÉDIATHÈQUE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Menez l’enquête et déjouez en équipe les pièges du numérique !

Proposé par l’association des parents d’élèves la GAPE GH et la FCPE de Carbonne. .

DERRIÈRE LA MÉDIATHÈQUE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie parentschanfreau@gmail.com

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English :

Lead the investigation and, as a team, foil the digital traps!

L’événement ESCAPE GAME LES MAGICIENS DU NUMÉRIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE