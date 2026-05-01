ESCAPE GAME LES MAGICIENS DU NUMÉRIQUE Carbonne
ESCAPE GAME LES MAGICIENS DU NUMÉRIQUE Carbonne mercredi 20 mai 2026.
Carbonne
ESCAPE GAME LES MAGICIENS DU NUMÉRIQUE
DERRIÈRE LA MÉDIATHÈQUE Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Menez l’enquête et déjouez en équipe les pièges du numérique !
Proposé par l’association des parents d’élèves la GAPE GH et la FCPE de Carbonne. .
DERRIÈRE LA MÉDIATHÈQUE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie parentschanfreau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lead the investigation and, as a team, foil the digital traps!
L’événement ESCAPE GAME LES MAGICIENS DU NUMÉRIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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