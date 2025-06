Escape Game » Les murmures des murs » COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon 11 juillet 2025 10:00

Participez à un jeu en immersion dans la ville !

À l’occasion de fouilles archéologiques dans le centre-ville, un mystérieux coffre a été découvert. Équipés de ce document, vous arpenterez la ville à la recherche des traces du passé vous permettant de déjouer quelle malédiction ?

A partir de 15 ans. Sur réservation. Durée 1h30. Tarif participation libre

Animation proposée par l’association le PARI

Réservation obligatoire sur le site pari-asso.fr rubrique « nos actualités et événements »

Prévoir des bonnes chaussures, une gourde et une tenue adaptée à la météo. .

Cours du château devant le local du PARI

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 06 96 contact@pari-asso.fr

English :

Take part in an immersive game in the city!

German :

Nehmen Sie an einem Spiel teil, bei dem Sie in die Stadt eintauchen!

Italiano :

Partecipate a un gioco coinvolgente in città!

Espanol :

¡Participe en un juego de inmersión en la ciudad!

