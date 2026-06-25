Escape Game les secrets du jardinier du château de Lorentzen Lorentzen lundi 20 juillet 2026.

Lorentzen

Escape Game les secrets du jardinier du château de Lorentzen

90 rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-20 11:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Venez découvrir les secrets de l’ancien jardinier du château et tentez de retrouver son trésor.

Pour les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. .

90 rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

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English :

L’événement Escape Game les secrets du jardinier du château de Lorentzen Lorentzen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue