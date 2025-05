Escape Game • L’étrange cabinet des Dumont le masque de Garuda – Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset, 17 mai 2025 07:00, Cusset.

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-05-17

fin : 2025-08-31

2025-05-17

2025-07-01

2025-09-01

Un an après les mystérieux événements de la Tour, Maryse et Edmond Dumont reviennent d’un voyage en Indonésie avec une étrange malle renfermant un masque légendaire le Masque de Garuda.

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

A year after the mysterious events at La Tour, Maryse and Edmond Dumont return from a trip to Indonesia with a strange trunk containing a legendary mask: the Mask of Garuda.

German :

Ein Jahr nach den mysteriösen Ereignissen im Turm kehren Maryse und Edmond Dumont von einer Reise nach Indonesien mit einem seltsamen Koffer zurück, in dem sich eine legendäre Maske befindet: die Maske des Garuda.

Italiano :

Un anno dopo i misteriosi eventi di La Tour, Maryse ed Edmond Dumont tornano da un viaggio in Indonesia con uno strano baule contenente una maschera leggendaria: la Maschera di Garuda.

Espanol :

Un año después de los misteriosos sucesos de La Tour, Maryse y Edmond Dumont regresan de un viaje a Indonesia con un extraño baúl que contiene una máscara legendaria: la Máscara de Garuda.

