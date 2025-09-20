Escape Game : L’évasion du masque de bois RDV place Salvandy Corbeil-Essonnes

Escape Game : L’évasion du masque de bois RDV place Salvandy Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Escape Game : L’évasion du masque de bois Samedi 20 septembre, 14h00 RDV place Salvandy Essonne

Durée : 1 h – Départ libre jusqu’à 17h – à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez incarner un groupe de journalistes spécialistes des affaires non résolues. Un cas vous attend à la prison de Corbeil-Essonnes où un prisonnier légendaire s’est évadé : l’homme au masque de bois. Partez sur ses traces en sillonnant les rues de la ville et en résolvant des énigmes. Frissons garantis !

En partenariat avec les étudiants du Lycée Robert Doisneau

Rendez-vous devant l’ancien tribunal au croisement de la rue Féray et de la rue Champlouis

RDV place Salvandy 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Jeu d’évasion

