Escape game l’heure noire

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18 2026-02-25

Empêche un mystérieux voleur de dérober le bien le plus précieux au monde à l’aide d’indices disséminés dans la collection polars Heure noire . Avec la participation de la Bibliothèque Départementale.

De 8 à 10 ans le 18 février et de 10 à 12 ans le 25 février.

Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

Stop a mysterious thief from stealing the world’s most precious possession with the help of clues scattered throughout the Heure noire thriller collection. With the participation of the Bibliothèque Départementale.

Ages 8 to 10 on February 18 and ages 10 to 12 on February 25.

