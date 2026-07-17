Escape Game Littéraire, Bibliothèque de Distroff, Distroff

Informations pratiques

Escape Game Littéraire Vendredi 2 octobre, 09h30 Bibliothèque de Distroff Moselle

Pour les élèves de CM1 de l’école les charmilles à Distroff

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:30:00+02:00

Escape game littéraire pour la classe des CM1. Les élèves reçoivent un étrange message qui leur demande de retrouver 5 manuscrits cachés dans la bibliothèque. Avec des indices et des énigmes, ils vont apprendre le classement Dewey de façon ludique.

Bibliothèque de Distroff 3 rue de l’église 57925 Distroff Distroff 57925 Moselle Grand Est 0382888933 https://bibliotheque-distroff.fr/ Bibliothèque municipale transports à proximité, présence de parkings, accès PMR

Biblis en folie 2026

©Gwenaëlle Maguin