Escape Game « Loge ta faune » Médiathèque Jules Verne Saint-Jean-de-Védas

Escape Game « Loge ta faune » Vendredi 3 octobre, 18h15, 20h15 Médiathèque Jules Verne

Sur inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:15:00 – 2025-10-03T19:30:00

Fin : 2025-10-03T20:15:00 – 2025-10-03T21:30:00

Une vieille bâtisse de vacances se fond discrètement dans la ville. En l’absence de ses habitants, elle est devenue un véritable refuge pour la faune. Mais bientôt, des travaux de rénovation vont débuter ! Cadenas, codes cryptés, messages cachés… Au gré des énigmes, partez à la rencontre de la faune qui évolue dans ce jardin. Mammifères, oiseaux, insectes : le temps presse pour concilier leur préservation aux travaux avant l’arrivée des rénovateurs !

Un jeu d’énigmes et de codes sur les espèces qui peuvent cohabiter au jardin et les aménagements favorables à leur accueil par l’association COGard

Dans le cadre de la Soirée Fête de la science.

Tout public, dès 11 ans

Inscrivez-vous à la médiathèque ou au 04 67 15 47 57, ou par mail : mediatheque.verne@montpellier.fr

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Médiathèque Jules Verne 21 rue Auguste Renoir 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie 04 67 15 47 57 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467154757 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.verne@montpellier.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.verne@montpellier.fr »}, {« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/ »}] Située au centre du village, la médiathèque Jules Verne s’articule autour de son patio . Entre lumière et transparence, elle accueille tous les publics, en un lieu agréable et chaleureux.

Que peut-on y trouver ?

Adultes : Romans / documentaires / Romans graphiques /bandes dessinées / mangas / revues / journaux / livres sur Montpellier et le Languedoc / Guides de voyages/ Littérature de voyage/ livres en gros caractères, textes enregistrés / livres en langues étrangères / dictionnaires et encyclopédies

Jeunesse : Romans / documentaires / contes / albums /livres-CD / bandes dessinées / mangas / revues.

Petite enfance : Premiers albums / imagiers / comptines / fonds parentalité de la petite enfance

Image et Son : CD / DVD et Blu-Ray adultes et jeunesse / 4 postes informatiques (Internet, bureautique, ressources en ligne) / 7 ordinateurs portables/ documentaires musique, cinéma et informatique / fonds thématique chanson française / revues.

Que peut-on y faire ?

Une salle de conférence, Contes, concerts, spectacles, rencontres

Un hall d’accueil

Expositions

Une salle : l’Heure du Conte

Accueil bébés lecteurs, assistantes maternelles, classes maternelles et primaires

Un espace de travail

Individuel ou groupe

Un espace de consultation de presse

Quotidiens et périodiques

Un Espace multimédia : 4 postes informatiques, 7 ordinateurs portables, Initiations, Formations, Consultations

Un Patio : Pause lecture Tram ligne 2 : arrêt Saint-Jean-de-Védas Centre

Association CoGard©DR