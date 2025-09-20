Escape game Lupin dans la ville Thionville

Escape game Lupin dans la ville Thionville samedi 20 septembre 2025.

Escape game Lupin dans la ville

Rue de l’Ancien Hôtel de ville Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Jouez à Lupin dans la Ville, une aventure ludique et scénarisée.

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni pour chaque équipe lors de l’événement).

Choisissez le camp d’Arsène Lupin ou du Comte de Monte Cristo et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge.

Scénario « Arsène Lupin contre Monte Cristo »

L’abbé Faria, un vieil ami du célèbre Arsène Lupin, a emporté son secret dans la tombe l’emplacement d’un trésor inestimable. Quelques indices se font jour et Arsène Lupin se prend au jeu de retrouver le trésor. Mais il semblerait qu’un adversaire de taille vient de se lancer dans la même aventure le Comte de Monte Cristo !

En effet, Edmond Dantès, qui vient tout juste de s’évader de prison, projette maintenant de devenir le Comte de Monte Cristo et de réaliser sa terrible vengeance. Pour cela, il a besoin d’une grande fortune. Fort heureusement, son ancien voisin de cellule, l’abbé Faria, lui avait donné de précieuses informations concernant un formidable trésor…Tout public

19 .

Rue de l’Ancien Hôtel de ville Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 9 84 34 22 16 contact@creanim.net

English :

Play Lupin dans la Ville, a playful, scripted adventure.

Solve puzzles of logic, observation and dexterity in this enigmatic treasure hunt for an afternoon. Take part in our cooperative game with your smartphone, the game booklet and the Lupin in the City bag (provided for each team at the event) (provided for each team at the event).

Choose the side of Arsène Lupin or the Count of Monte Cristo and experience an escape game full of pitfalls. Discover the city in a fun way, with family or friends, at your own pace or as a challenge.

Arsène Lupin vs. Monte Cristo » scenario

Abbé Faria, an old friend of the famous Arsène Lupin, has taken his secret to the grave: the location of a priceless treasure. A few clues emerge, and Arsène Lupin takes up the challenge of finding the treasure. But it seems that a worthy adversary has just embarked on the same adventure: the Count of Monte Cristo!

Edmond Dantès, who has just escaped from prison, is now planning to become the Count of Monte Cristo and exact his terrible revenge. To do this, he needs a large fortune. Fortunately, his former cellmate, Abbé Faria, had given him valuable information about a great treasure…

German :

Spielen Sie Lupin in der Stadt, ein spielerisches und szenisches Abenteuer.

Lösen Sie einen Nachmittag lang Rätsel, die Logik, Beobachtungsgabe und Geschicklichkeit erfordern. Nehmen Sie mit Ihrem Smartphone, dem Spielheft und der Tasche « Lupin in der Stadt » an unserem kooperativen Spiel teil (wird jedem Team bei der Veranstaltung ausgehändigt).

Wählen Sie die Seite von Arsène Lupin oder des Grafen von Monte Cristo und erleben Sie ein Escape Game mit vielen Hindernissen. Sie werden die Stadt auf spielerische Weise entdecken, mit der Familie oder mit Freunden, in Ihrem eigenen Tempo oder als Herausforderung.

Szenario « Arsène Lupin gegen Monte Cristo »

Abbé Faria, ein alter Freund des berühmten Arsène Lupin, hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen: den Ort, an dem sich ein unbezahlbarer Schatz befindet. Einige Hinweise tauchen auf und Arsène Lupin macht sich daran, den Schatz zu finden. Doch es scheint, dass sich ein starker Gegner auf das gleiche Abenteuer eingelassen hat: der Graf von Monte Christo!

Edmond Dantes, der gerade erst aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, plant nun, der Graf von Monte Cristo zu werden und seine schreckliche Rache zu vollziehen. Dafür benötigt er ein großes Vermögen. Glücklicherweise hatte ihm sein ehemaliger Zellennachbar, der Abbé Faria, wertvolle Informationen über einen gewaltigen Schatz gegeben…

Italiano :

Giocate a Lupin in the City, un’avventura divertente e scriptata.

Durante questa caccia al tesoro a enigmi, risolvete gli enigmi usando la logica, l’osservazione e la destrezza, nel corso di un pomeriggio. Partecipate al nostro gioco cooperativo con il vostro smartphone, il libretto di gioco e la borsa « Lupin in the City » (fornita a ogni squadra al momento dell’iscrizione) (fornita a ogni squadra al momento dell’evento).

Scegliete la parte di Arsène Lupin o del Conte di Montecristo e vivete un gioco di fuga pieno di insidie. Scoprite la città in modo divertente, con la famiglia o con gli amici, al vostro ritmo o come sfida.

Scenario « Arsène Lupin contro Monte Cristo

L’Abbé Faria, un vecchio amico del famoso Arsène Lupin, ha portato nella tomba il suo segreto: l’ubicazione di un tesoro inestimabile. Alcuni indizi emergono e Arsène Lupin si mette alla ricerca del tesoro. Ma sembra che un temibile avversario abbia appena intrapreso la stessa avventura: il Conte di Montecristo!

Edmond Dantès, appena evaso di prigione, ha intenzione di diventare il Conte di Montecristo e di compiere la sua terribile vendetta. Per farlo, ha bisogno di una grande fortuna. Fortunatamente, il suo ex compagno di cella, l’Abbé Faria, gli ha dato informazioni preziose su un grande tesoro…

Espanol :

Juega a Lupin en la ciudad, una divertida aventura con guión.

Durante esta búsqueda del tesoro basada en enigmas, resuelva enigmas utilizando la lógica, la observación y la destreza, a lo largo de una tarde. Participa en nuestro juego cooperativo con tu smartphone, el cuadernillo del juego y la bolsa « Lupin in the City » (proporcionada a cada equipo en el momento de la inscripción) (proporcionada a cada equipo en el momento de la inscripción).

Elige el bando de Arsène Lupin o el del Conde de Montecristo y vive un juego de escape lleno de trampas. Descubra la ciudad de forma divertida, en familia o con amigos, a su ritmo o como un reto.

Escenario « Arsène Lupin contra Montecristo

El abate Faria, un viejo amigo del famoso Arsène Lupin, se ha llevado su secreto a la tumba: la localización de un tesoro de valor incalculable. Surgen algunas pistas y Arsène Lupin se dispone a encontrar el tesoro. Pero parece que un formidable adversario acaba de embarcarse en la misma aventura: ¡el Conde de Montecristo!

Edmond Dantès, que acaba de escapar de la cárcel, planea convertirse en el Conde de Montecristo y llevar a cabo su terrible venganza. Para ello, necesita una gran fortuna. Afortunadamente, su antiguo compañero de celda, el abate Faria, le ha dado una valiosa información sobre un gran tesoro…

L’événement Escape game Lupin dans la ville Thionville a été mis à jour le 2025-09-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME