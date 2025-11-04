Escape game Lux in tenebris Médiathèque Le Faouët

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-29

2025-11-04

Venez participer à l’exposition interactive ou escape game intitulé Lux in tenebris prêtée par la médiathèque départementale du Morbihan. Le visiteur est propulsé dans un thriller/BD médiéval dont il est le héros. Muni d’une tablette et d’un casque, il sillonne le village à la recherche d’éléments qui lui permettront d’avancer et de démasquer le coupable. Pour tous les publics à partir de 13 ans. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

