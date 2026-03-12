ESCAPE GAME Place Juhel Mayenne

ESCAPE GAME

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-23 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un escape game !

Plongez dans un escape game médiéval haletant !

Un objet capable de changer le destin du royaume est caché sous le donjon du château de Mayenne. Alors que Jean Sans Terre s’apprête à lancer l’assaut, le seigneur Juhel fait appel à vous.

Votre mission protéger ce secret à tout prix…

Saurez-vous garder votre sang-froid ?

Groupe constitué entre 4 et 7 personnes.

Sur réservation au 02 43 00 17 17 ou à contact@museeduchateaudemayenne.fr ou www.museeduchateaudemayenne.fr

Réservation possible sur d’autres créneaux journaliers, selon l’agenda du musée… N’hésitez pas à nous appeler ! .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us at the Musée du Château de Mayenne for an escape game!

L’événement ESCAPE GAME Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co