Escape game Médiathèque La Bulle, 7 rue saint laurent 51170 Courlandon Courlandon

Escape game Médiathèque La Bulle, 7 rue saint laurent 51170 Courlandon Courlandon samedi 4 octobre 2025.

Escape game Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque La Bulle, 7 rue saint laurent 51170 Courlandon Marne

gratuit – dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

La bibliothécaire a disparu… Étrange !

Vous avez 1h pour résoudre le mystère et découvrir la vérité. Prêts à relever le défi ?

Médiathèque La Bulle, 7 rue saint laurent 51170 Courlandon 7 rue saint laurent courlandon Courlandon 51170 Marne Grand Est 03 26 24 54 90 https://fismes-ardre-vesle.grandreims.fr/les-services/mediatheque-intercommunale-de-courlandon [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/la-bulle-mediatheque.php »}]

La bibliothécaire a disparu… Étrange !

freepik