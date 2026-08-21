Escape Game, Médiathèque les Merlettes, Le Maisnil

Informations pratiques

Escape Game Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque les Merlettes Nord

Gratuit, sur inscription (plusieurs sessions)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Aventuriers et détectives, préparez-vous à entrer dans la légende ! Le redoutable Minotaure a scellé les portes de son labyrinthe et le temps joue contre vous.

Pour réussir à vous échapper, une seule solution: décoder les boîtes mystérieuses laissées sur votre chemin. Chaque coffre renferme un mécanisme secret, une énigme ou un indice crucial pour trouver la sortie. Pas besoin d’épée, ici vos meilleures armes seront l’observation, la logique et l’esprit d’équipe.

Serez-vous plus rapide que le monstre et plus malin que le labyrinthe? Venez relever le défi en famille ou entre amis avant qu’il ne soit trop tard!

Animé par l’association Village Meeple

Médiathèque les Merlettes 9 Rue de l’Église, 59134 Le Maisnil Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France 03 20 50 24 11 [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 50 24 11 »}]

Aventuriers et détectives, préparez-vous à entrer dans la légende ! Le redoutable Minotaure a scellé les portes de son labyrinthe et le temps joue contre vous.

© Médiathèque les Merlettes