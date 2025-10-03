Escape game « Mémoires de la forêt » Médiathèque municipale Baziège

Escape game « Mémoires de la forêt » Vendredi 3 octobre, 17h30 Médiathèque municipale Haute-Garonne

Sur inscription à partir de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Plongez dans une aventure palpitante au cœur de la forêt ! À partir de 9 ans, les participants devront résoudre des énigmes, déchiffrer des indices et relever des défis pour percer les secrets de la forêt. Une expérience ludique et immersive qui stimule la réflexion, la coopération et l’esprit d’équipe. Sur inscription pour vivre une aventure inoubliable en toute sécurité.

Médiathèque municipale 2 Rue Porte d'Engraille 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie 0561810052 https://mediatheques-de-lhers.fr/ mediatheque@ville-bazige.fr

