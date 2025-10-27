Escape game Mémoires de la forêt Sévérac d’Aveyron

Escape game Mémoires de la forêt Sévérac d’Aveyron lundi 27 octobre 2025.

Escape game Mémoires de la forêt

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Venez jouer à l’escape game « Mémoires de la forêt, la chasse aux souvenirs ». Goûter offert.

Le lundi 27 octobre de 15h à 16h30.

Escape game gratuit sur inscription.

À partir de 9 ans. .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Come and play the escape game « Mémoires de la forêt, la chasse aux souvenirs ». Complimentary snack.

German :

Spielen Sie das Escape Game « Mémoires de la forêt, la chasse aux souvenirs » (Erinnerungen des Waldes, die Jagd nach Erinnerungen). Kostenloser Imbiss.

Italiano :

Venite a giocare al gioco di fuga « Memorie del bosco, la caccia ai ricordi ». Merenda in omaggio.

Espanol :

Venga a jugar al juego de escape « Recuerdos del bosque, a la caza de recuerdos ». Aperitivo de cortesía.

L’événement Escape game Mémoires de la forêt Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-09-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)