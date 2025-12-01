Escape game Meneham entre légendes et vérité Kerlouan

Escape game Meneham entre légendes et vérité

Entre les rochers sculptés par la mer et les dunes balayées par les vents, Meneham cache bien des secrets… Goémoniers, douaniers, naufrageurs, soldats chacun a laissé une trace sur ce site unique.

Dans cet escape game grandeur nature, vous explorerez 4 zones du village à la recherche d’indices messages codés, recettes anciennes ou récits de batailles.

Au fil de votre enquête, vous lèverez le voile sur les légendes et les vérités historiques de ce hameau hors du temps. Mais attention à la fin, un choix déterminant s’imposera à vous.

INFOS PRATIQUES

– Nombre de joueurs maximum par kit 6

(le tarif de 30€ comprend l’accès complet au jeu pour un groupe de 1 à 6 personnes maximum)

– Sur réservation www.meneham.bzh ou dans les bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes (Meneham, Brignogan, Lesneven)

– RDV devant la Maison de territoire

– Durée estimée 2h

– Public adultes et adolescents à partir de 14 ans.

Équipement conseillé chaussures confortables, tenue adaptée à un jeu en extérieur. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

