Escape Game Meurtre au Moulin Bardin

Rue du Moulin Bardin Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22

Escape Game Meurtre au Moulin Bardin

Venez mener l’enquête en famille ou entre amis avec Victor et Bardinet. .

Rue du Moulin Bardin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 93 45 90 asambamilly45@gmail.com

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English :

Escape Game ? Murder at Moulin Bardin

L’événement Escape Game Meurtre au Moulin Bardin Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS