Escape Game Mission 5R-0D Office de Tourisme Montmorillon

Escape Game Mission 5R-0D

Office de Tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

En partenariat avec le SIMER, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou propose Mission 5R-0D, un escape game mobile et gratuit autour de la réduction des déchets.

Grâce à une mystérieuse machine capable de faire disparaître tous les déchets de la planète, l’impossible semble à portée de main…

Mais le laboratoire à l’origine de cette invention a programmé son autodestruction.

Les participants disposent de 30 minutes pour empêcher la catastrophe, comprendre le fonctionnement de la machine et révéler son secret.

Installé autour d’une simple poubelle, ce jeu reprend tous les codes de l’escape game fouille, réflexion, manipulation et coopération.

Ludique et pédagogique, il permet d’aborder les enjeux environnementaux de façon accessible et conviviale. .

Office de Tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

English : Escape Game Mission 5R-0D

