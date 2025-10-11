Escape game Mission Détriterre Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Escape game Mission Détriterre

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

45 minutes pour sauver la planète ! Un escape game qui sensibilise au tri des déchets, proposé et animé par le service gestion et prévention des déchets de la Communauté d’Agglomération.

Dès 8 ans avec un adulte.

Réservations obligatoires.Tout public

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

45 minutes to save the planet! An escape game to raise awareness of waste sorting, proposed and run by the Communauté d?Agglomération?s waste management and prevention department.

Ages 8 and up, with an adult.

Reservations required.

German :

45 Minuten, um den Planeten zu retten! Ein Escape Game, das für die Mülltrennung sensibilisiert, angeboten und moderiert von der Abteilung für Abfallmanagement und -vermeidung der Communauté d’Agglomération.

Ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

45 minuti per salvare il pianeta! Un gioco di fuga per sensibilizzare alla raccolta differenziata dei rifiuti, proposto e gestito dal dipartimento di gestione e prevenzione dei rifiuti della Communauté d’Agglomération.

Per bambini a partire dagli 8 anni, accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡45 minutos para salvar el planeta! Un juego de escape para concienciar sobre la clasificación de residuos, organizado y dirigido por el departamento de gestión y prevención de residuos de la Communauté d’Agglomération.

Para niños a partir de 8 años, acompañados de un adulto.

Reserva obligatoria.

