Escape game Mission Détriterre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Escape game Mission Détriterre
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 14:00:00
45 minutes pour sauver la planète ! Un escape game qui sensibilise au tri des déchets, proposé et animé par le service gestion et prévention des déchets de la Communauté d’Agglomération.
Dès 8 ans avec un adulte.
Réservations obligatoires.Tout public
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
English :
45 minutes to save the planet! An escape game to raise awareness of waste sorting, proposed and run by the Communauté d?Agglomération?s waste management and prevention department.
Ages 8 and up, with an adult.
Reservations required.
German :
45 Minuten, um den Planeten zu retten! Ein Escape Game, das für die Mülltrennung sensibilisiert, angeboten und moderiert von der Abteilung für Abfallmanagement und -vermeidung der Communauté d’Agglomération.
Ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.
Reservierungen sind erforderlich.
Italiano :
45 minuti per salvare il pianeta! Un gioco di fuga per sensibilizzare alla raccolta differenziata dei rifiuti, proposto e gestito dal dipartimento di gestione e prevenzione dei rifiuti della Communauté d’Agglomération.
Per bambini a partire dagli 8 anni, accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
¡45 minutos para salvar el planeta! Un juego de escape para concienciar sobre la clasificación de residuos, organizado y dirigido por el departamento de gestión y prevención de residuos de la Communauté d’Agglomération.
Para niños a partir de 8 años, acompañados de un adulto.
Reserva obligatoria.
