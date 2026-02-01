Escape game Mission Détriterre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Escape game Mission Détriterre

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 14:00:00

Vous avez 45 minutes pour sauver la planète ! Un escape game qui sensibilise au tri des déchets, proposé et animé par le service gestion et prévention des déchets de la Communauté d’Agglomération.

Dès 8 ans avec un adulte.

Gratuit. Réservations conseillées.Tout public

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

English :

You’ve got 45 minutes to save the planet! An escape game to raise awareness of waste sorting, proposed and run by the Communauté d?Agglomération?s waste management and prevention department.

Ages 8 and up, with an adult.

Free admission. Reservations recommended.

