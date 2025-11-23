Escape game Mission étoile du nord

30 Avenue de la Gare Martel Lot

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-04-04 2026-09-05

Plongez au cœur des années 1980, en pleine affaire d’espionnage dans une voiture restaurant du Trans Europ Express, surnommée l’Etoile du Nord, qui reliait Paris à Amsterdam via Bruxelles

Plongez au cœur des années 1980, en pleine affaire d’espionnage dans une voiture restaurant du Trans Europ Express, surnommée l’Etoile du Nord, qui reliait Paris à Amsterdam via Bruxelles. Les joueurs disposeront d’une heure pour accomplir leur mission et sauver le monde d’une organisation internationale secrète et malveillante. .

30 Avenue de la Gare Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 35 81 info.traindemartel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plunge into the heart of the 1980s, in the midst of an espionage affair, in a Trans Europ Express restaurant car, nicknamed the Etoile du Nord, which linked Paris to Amsterdam via Brussels

L’événement Escape game Mission étoile du nord Martel a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Vallée de la Dordogne