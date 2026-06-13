Escape game mission radium Mairie Salagnac

Salagnac

Escape game mission radium

Mairie Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Clairvivre 1940 Mission radium

Equipes de 8 personnes max, tarif unique 60€.

Horaires 9h30 11h 13h30 15h 16h30.

Prochaine date le 31 juillet.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme.

Clairvivre 1940 Mission radium

Juin 1940. Alors que les troupes allemandes progressent vers Paris, la scientifique Irène Joliot-Curie quitte la capitale avec un précieux matériel de recherche. Réfugiée à la Cité Sanitaire de Clairvivre, elle y dissimule une ampoule de radium afin qu’elle ne tombe pas aux mains de l’ennemi.

Votre mission retrouver cette ampoule avant qu’il ne soit trop tard. En équipe, vous disposerez de 45 minutes pour résoudre les énigmes qui protègent le radium et découvrir l’histoire fascinante de Clairvivre.

Du 15 au 31 juillet (sauf le week-end) à 9h30, 11h, 13h30, 15h, 16h30.

Participants 2 à 8 joueurs.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme. .

Mairie Cité de Clairvivre Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

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English : Escape game mission radium

Clairvivre 1940 Mission radium

Teams of up to 8 people, single price 60?

Times: 9:30 11 am 1:30 pm 3 pm 4:30 pm.

Next date: July 31.

Reservations required at the tourist office.

L’événement Escape game mission radium Salagnac a été mis à jour le 2026-06-13 par Isle-Auvézère