Escape game : Mission recherche Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux Beaucamps-le-Vieux

Escape game : Mission recherche 3 et 4 octobre Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux Somme

4 places par créneau – autres créneaux possibles sur demande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Il s’agit d’un escape game combinant les 7 projets de recherche valorisés par le PacK’MédiaScience.

Les objectifs de ce jeu collaboratif sont de faire connaître la recherche universitaire et la diversité des sujets traités.

Le jeu s’articule autour de ces projets et en voici l’histoire : La chercheuse Linda de Coirven a disparu ! Partez à sa recherche grâce aux indices disséminés dans l’université et résolvez les énigmes qui vous permettront, peut-être, de la retrouver… Au travers de ce jeu d’enquête coopératif, vous parcourrez différentes recherches menées à l’Université de Lille, dans des disciplines variées : chimie, santé, environnement, histoire, paléontologie, science de l’éducation et informatique.

Ce jeu de société, accompagné d’une application en ligne, vous immergera dans la recherche universitaire tout en développant votre perspicacité !

Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux 3 rue de la Poste 80430 Beaucamps-le-Vieux Beaucamps-le-Vieux 80430 Somme Hauts-de-France 0322473781 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0322473781 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.blv@cc2so.fr »}]

crédit Sciences infusent Université de Lille