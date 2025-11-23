Escape Game & Murder party Espace du Narais Saint-Mars-la-Brière

Escape Game & Murder party

Une après-midi dédiée aux jeux et aux résolutions d’énigmes !

Escape Game La mutinerie sur le BlackMonkey pour les pirates en herbe dès 8 ans !

Intrigue Vous êtes membre de l’équipage du célèbre bateau pirate le Black Monkey. Le capitaine est égoïste et cruel. Il renferme dans sa cabine un trésor d’une immense valeur. L’équipage ne touchant rien de ce butin, la mutinerie éclate sur le bateau. Lors des combats acharnés, le gouvernail se brisa, vous emmenant droit dans les rochers. Récupérez ce fabuleux trésor avant qu’il ne dorme à tout jamais dans les eaux des caraïbes !

– 7 sessions 14h00 14h40 15h20 16h00 16h40 17h20 18h00

– Tout public, à partir de 8 ans.

– Durée 20 mn. Tarif 4 €

– Inscription obligatoire auprès de la mairie avant le 19 novembre.

Murder Party Soupçons à la cour du Roi Arthur

Les participants incarnent un personnage et enquêtent pour démasquer le coupable caché parmi eux. Chaque joueur possède des informations uniques et devra coopérer avec les bonnes personnes pour résoudre l’enquête.

Intrigue La nuit dernière, un meurtre effroyable a eu lieu dans le château du Roi Arthur. Camelot étant très bien gardé, le meurtrier n’a pas pu s’enfuir. Tout le monde se réunit dans la salle du trône, il est temps de mener l’enquête. Incarnez un chevalier ou une courtisane et interrogez les autres personnages afin de récolter suffisamment d’indices pour démasquer le coupable. Méfiez vous car les rumeurs peuvent vite circuler !

– Durée 2h15 2 sessions à 13h45 ou 16h30

– Tarif 10 € .

Espace du Narais Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 70 23 culture.communication@smlb.fr

