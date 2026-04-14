Escape game – Mystère à l’ère du jurassique, Musée de Préhistoire et Géologie Jean Hallemans, Sciez

Escape game – Mystère à l’ère du jurassique Samedi 23 mai, 14h00 Musée de Préhistoire et Géologie Jean Hallemans Haute-Savoie

10€/personne – Sessions limitées à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Et si vous remontiez le temps… pour résoudre un mystère ?

À l’occasion de la Nuit des Musées, le musée vous ouvre ses portes pour un escape game inédit au cœur de la préhistoire et de la géologie.

Un fossile exceptionnel vient d’être découvert… mais impossible pour l’instant d’identifier l’espèce de dinosaure à laquelle il appartient. Les chercheurs ont besoin de vous !

En équipe, parcourez le musée et résolvez une série d’énigmes inspirées de la préhistoire et de la géologie. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront indispensables pour rassembler les indices et découvrir l’identité de ce mystérieux dinosaure avant la fin du temps imparti.

Une aventure immersive à vivre entre amis ou en famille, au cœur de l’histoire de notre territoire.

Animation sur inscription / places limitées

⏱ Sessions :

• 14h – 15h

• 15h30 – 16h30

• 17h – 18h

⏱ Durée : 1h

Tarif : 10 € par personne

Saurez-vous percer le mystère de cette nouvelle découverte ?

Musée de Préhistoire et Géologie Jean Hallemans 207 Route du moulin de la glacière, 74140 Sciez, France Sciez 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450726053 https://www.musee-prehistoire-sciez.com Le musée présente des collections autour de la la Préhistoire française et locale, des expositions géologiques évoquant l’Histoire de la Terre et des animations pédagogiques et ludiques. Parking gratuit.

Et si vous remontiez le temps… pour résoudre un mystère ?

©Musée de préhistoire