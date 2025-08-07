Escape game | Mystère à saint-leu Saint-Leu-d’Esserent

Escape game | Mystère à saint-leu

1 Rue Jean Moulin Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-21 2025-08-28

Plongez dans une enquête captivante à travers les trésors oubliés de Saint-Leu-d’Esserent !

Un archéologue des fouilles de 1955 aurait dérobé un bien précieux… À vous de résoudre les énigmes pour le retrouver ! Chaque énigme vous fera voyager à travers les lieux emblématiques du patrimoine lupovicien :

Abbatiale, sucrerie, pont, cave Banvin, prieuré et les berges de l’Oise (quai d’amont).

Jeudis 7, 21 et 28 août (plusieurs créneaux dans l’après-midi)

à partir de 12 ans et ouvert aux adultes !

Sur inscription

03 44 56 05 34- patrimoine@saintleudesserent.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes D, E et F arrêt « République » 0 .

1 Rue Jean Moulin Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 05 34 mediatheque@saintleudesserent.fr

