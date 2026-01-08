Escape game Mystère à Valmy au Centre historique Valmy 1792 Centre historique Valmy 1792 Valmy

Escape game Mystère à Valmy au Centre historique Valmy 1792

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Début : 2026-02-25 09:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Nouvelle édition après notre succès d'octobre dernier ! Scandales et mystères entourent la Révolution, depuis Paris, jusqu'à Valmy. Viens tenter de résoudre le secret révolutionnaire qui permettra de gagner la bataille, et donc de sauver la France !

Départ à 9h-10h-11h groupe de 3 à 6 personnes.

Inscription au centre historique ou par téléphone.

