Escape game Mystère à Valmy au Centre historique Valmy 1792 Centre historique Valmy 1792 Valmy

Escape game Mystère à Valmy au Centre historique Valmy 1792
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Début : 2026-02-25 09:00:00
Tout public
Nouvelle édition après notre succès d'octobre dernier ! Scandales et mystères entourent la Révolution, depuis Paris, jusqu'à Valmy. Viens tenter de résoudre le secret révolutionnaire qui permettra de gagner la bataille, et donc de sauver la France !
Départ à 9h-10h-11h groupe de 3 à 6 personnes.
Inscription au centre historique ou par téléphone.
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
