Escape Game « Mystère au sanctuaire » – jeu de société Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Escape Game « Mystère au sanctuaire » – jeu de société Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque de Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Rdv à la médiathèque (10h-13h).

Sur inscription obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Découverte de l’histoire du site avec le jeu “Mystère au sanctuaire”

Créé à l’occasion des 400 ans du sanctuaire, ce jeu vous propose de découvrir le site, les personnes et les lieux qui ont fait son histoire.

Un personnage du 17e siècle se retrouve coincé au 21e siècle. En résolvant les énigmes, aidez-le à retourner dans son temps !

Médiathèque de Sainte-Anne-d'Auray 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

ADMAS