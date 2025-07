Escape Game Mystère du vignoble Domaine de Villemont Mirebeau

Escape Game Mystère du vignoble Domaine de Villemont Mirebeau samedi 5 juillet 2025 18:00:00.

Escape Game Mystère du vignoble

Domaine de Villemont 6 Rue de l’Ancienne Commune Mirebeau Vienne

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

45 minutes pour résoudre le mystère ! En famille ou entre amis, plongez dans l’atmosphère du 20e siècle et partez à la recherche d’un précieux millésime disparu. Résolvez des énigmes liées aux vins du Haut-Poitou et à l’histoire du Mirebalais et explorez les différentes salles du domaine.

+33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Escape Game Mystère du vignoble

45 minutes to solve the mystery! With family or friends, immerse yourself in the atmosphere of the 20th century and set off in search of a precious missing vintage. Solve riddles linked to Haut-Poitou wines and Mirebalais history, and explore the estate’s various rooms.

German : Escape Game Mystère du vignoble

45 Minuten, um das Geheimnis zu lüften! Tauchen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in die Atmosphäre des 20. Jahrhunderts ein und begeben Sie sich auf die Suche nach einem kostbaren, verschwundenen Jahrgang. Lösen Sie Rätsel, die mit den Weinen des Haut-Poitou und der Geschichte von Mirebalais zu tun haben, und erkunden Sie die verschiedenen Räume des Weinguts.

Italiano :

45 minuti per risolvere il mistero! Con la famiglia o gli amici, immergetevi nell’atmosfera del XX secolo e partite alla ricerca di una preziosa annata scomparsa. Risolvete gli indovinelli legati ai vini Haut-Poitou e alla storia di Mirebalais ed esplorate le diverse stanze della tenuta.

Espanol : Escape Game Mystère du vignoble

¡45 minutos para resolver el misterio! En familia o entre amigos, sumérjase en la atmósfera del siglo XX y parta en busca de una preciada cosecha desaparecida. Resuelva enigmas relacionados con los vinos de Haut-Poitou y la historia de Mirebalais y explore las diferentes salas de la finca.

