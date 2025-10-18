Escape game « Mystères et Sortilèges » à Arras Arras

Arras

Le samedi 18 octobre 2025

Retrouvez cet automne encore Mystères & Sortilèges, l’escape game en plein air dans l’univers des sorciers ! Vos professeurs préférés vous attendent, avec de toutes nouvelles énigmes ! Entre amis ou en famille, plongez-vous dans le monde des sorciers de Dragastel et récoltez le maximum de points pour faire triompher votre maison !



Mystères & Sortilèges est accessible dès 7 ans ! Trois niveaux de difficultés vous sont proposés (7-10 ans, 11-15 ans, +16 ans), pour plaire aux petits comme aux plus grands ! Le jeu est encadré par des animateurs costumés qui vous accompagneront tout le long de votre aventure !



Informations pratiques

Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué quelques jours seulement avant l’événement. Il sera également affiché à ce moment-là sur notre site internet !

Les enfants de moins de 7 ans peuvent vous accompagner gratuitement, pour profiter de l’ambiance.

Le jeu se déroule dans un parc ou une place publique. L’accessibilité du lieu dépendra de celui-ci !

Vous n’aurez besoin que de votre téléphone et de quoi écrire !



Horaires & lieu

La samedi 18 octobre 2025 de 15h30 à 17h30

Le jeu se déroulera dans un parc vers le centre-ville d’Arras. Pour des raisons d’organisations, le lieu exact sera communiqué aux participants quelques jours avant la date de l’événement.

Modalités d’inscription

Les joueurs peuvent s’inscrire directement sur notre site internet via ce lien mysteresetsortileges.fr

Tarifs

Enfants (7-15 ans) 13€

Adultes (+16 ans) 19€



Contact

Mail contact@mysteresetsortileges.fr

Téléphone 07 66 52 56 28 .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

