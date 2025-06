Escape Game nature au Ballon d’Alsace col des Démineurs Lepuix 17 juillet 2025 14:00

Territoire de Belfort

Escape Game nature au Ballon d'Alsace col des Démineurs Lepuix Territoire de Belfort

Dans le cadre du programme de découvertes du massif du Ballon d’Alsace, organisées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, gratuites, sur inscription, chasse aux trésors nature ponctuée d’épreuves, ludiques et pédagogiques, pour découvrir l’histoire, la faune, la flore et les légendes du Ballon d’Alsace.

Avec Philippe Beaud, accompagnateur en montagne, bénéficiant de la marque Valeurs Parc naturel régional .

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Chaussures de marche et vêtements appropriés à la montagne et à la météo. .

col des Démineurs Maison du Ballon d’Alsace

Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

