Escape Game Neige et Avalanche

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Vous avez 18 minutes pour résoudre les 3 énigmes, récupérer les 3 outils indispensables à la recherche d’une avalanche et retrouver la victime ! Pour engager la recherche, il faut résoudre 3 énigmes qui vous permettront de récupérer les 3 éléments de sécurité obligatoire pour évoluer… Inscription obligatoire à la Maison de Gourette (Départ à 13h45 de la maison de Gourette). .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English : Escape Game Neige et Avalanche

German : Escape Game Neige et Avalanche

Italiano :

Espanol : Escape Game Neige et Avalanche

L’événement Escape Game Neige et Avalanche Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées