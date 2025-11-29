Escape Game Neige et Avalanche

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Vous avez 18 minutes pour résoudre les 3 énigmes, récupérer les 3 outils indispensables à la recherche d’une avalanche et retrouver la victime !

Inscription obligatoire à la Maison de Gourette Plusieurs séances entre 10h30 et 12h (départ à 10h15 de la maison de Gourette) .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English : Escape Game Neige et Avalanche

L’événement Escape Game Neige et Avalanche Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées