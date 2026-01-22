Escape Game Neige et Avalanche Eaux-Bonnes
Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Vous avez 18 minutes pour résoudre les 3 énigmes, récupérer les 3 outils indispensables à la recherche d’une avalanche et retrouver la victime ! obligatoire à la Maison de Gourette (Départ à 13h45 de la maison de Gourette). .
Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
