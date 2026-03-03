Escape Game Neige et Avalanche

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Vous avez 18 minutes pour résoudre les 3 énigmes, récupérer les 3 outils indispensables à la recherche d’une avalanche et retrouver la victime ! obligatoire à la Maison de Gourette (Départ à 13h45 de la maison de Gourette). .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game Neige et Avalanche

L’événement Escape Game Neige et Avalanche Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées