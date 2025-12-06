Escape Game Noël au Musée des Mystères Musée des Mystères Marmande

Escape Game Noël au Musée des Mystères

Musée des Mystères 23 rue Mirabeau Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-03

Pour les fêtes de fin d’année, venez explorer un grand parcours immersif éphémère dans la maison du Père Noël sur 120m2 2 scénarios au choix selon l’âge des participants

– Qui est le Lutin farceur? Filou le lutin en chef a besoin de votre aide pour trouver celui qui a fait une blague au Père Noël. Scénario familial pour les plus jeunes à partir de 6/7 ans, jeu le plus accessible pour les plus petits (accompagnés d’un adulte) environ 30/45 minutes selon votre rythme.

– Songes d’une longue nuit d’hiver Le Père Noël ne se réveille plus, ses rêves semblent agités, trouvez un moyen de le sauver de ce maléfice. Scénario familial un peu plus complexe que le précédent, il y aura aussi du challenge pour les adultes. Environ 1h20. .

Musée des Mystères 23 rue Mirabeau Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 13 69 30 mysteum@gmail.com

For the festive season, come and explore a large immersive ephemeral trail in Santa’s house over 120m2 2 scenarios to choose from, depending on the age of the participants

