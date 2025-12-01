Escape Game Nojeon-en-Vexin

Escape Game

3 Route de Frileuse Nojeon-en-Vexin Eure

2025-12-22 14:00:00

2025-12-22 19:00:00

2025-12-22

Deux formats d’escape game

– Mission Lutins (6-13 ans): c’est la panique au Pôle Nord. Le chef des lutins, Gribouille, a égaré la clé du traîneau magique. Sans elle, le Père Noël ne pourra pas livrer les cadeaux cette nuit.

Résolvez les énigmes avec Gribouille et aidez le Père Noël à livrer ses cadeaux à temps. Vous avez 45 minutes.

– L’Ombre du Noël passé (14 ans et +) une étrange lettre vient d’arriver au Père Noël “Cher Père Noël, ton passé pourrait compromettre l’avenir de Noël… Si vous voulez que les cadeaux volent cette année, il vous faudra résoudre les mystères de Noël passé.”

Vous avez 45 minutes pour retrouver la vérité et sauver la magie de Noël. Chaque énigme résolue vous rapprochera du coffre final. .

3 Route de Frileuse Nojeon-en-Vexin 27150 Eure Normandie

