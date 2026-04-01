Escape game numérique les Héros de Luna-7 Médiathèque Lanvénégen
Escape game numérique les Héros de Luna-7 Médiathèque Lanvénégen samedi 25 avril 2026.
Lanvénégen
Escape game numérique les Héros de Luna-7
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 15:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Les participants devront résoudre différentes énigmes et relever des défis autour du numérique afin de mener à bien leur mission. Cette animation est destinée aux enfants de 7 à 12 ans. Animation proposée par la conseillère numérique. .
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 40 10
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English :
L’événement Escape game numérique les Héros de Luna-7 Lanvénégen a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan