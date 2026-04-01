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Escape game numérique les Héros de Luna-7 Médiathèque Lanvénégen

Escape game numérique les Héros de Luna-7 Médiathèque Lanvénégen samedi 25 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 31 Rue Jean Cadic

Ville : 56320 Lanvénégen

Département : Morbihan

Début : 2026-04-25T14:30:00

Fin : 2026-04-25T15:30:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Lanvénégen

Escape game numérique les Héros de Luna-7

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Les participants devront résoudre différentes énigmes et relever des défis autour du numérique afin de mener à bien leur mission. Cette animation est destinée aux enfants de 7 à 12 ans. Animation proposée par la conseillère numérique.   .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 40 10 

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English :

L’événement Escape game numérique les Héros de Luna-7 Lanvénégen a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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