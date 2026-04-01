Escape game numérique les Héros de Luna-7 Médiathèque Lanvénégen

Lanvénégen

Escape game numérique les Héros de Luna-7

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Les participants devront résoudre différentes énigmes et relever des défis autour du numérique afin de mener à bien leur mission. Cette animation est destinée aux enfants de 7 à 12 ans. Animation proposée par la conseillère numérique. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 40 10

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English :

L’événement Escape game numérique les Héros de Luna-7 Lanvénégen a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan