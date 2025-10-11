Escape Game | Octobre rose Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Un groupe d’étudiants a fait un dossier sur le cancer du sein afin de le présenter à la clôture de la journée d’Octobre rose. Malheureusement, ils ont oublié le mot de passe de leur ordinateur ! Aidez-les à le retrouver grâce aux nombreux indices qui seront parsemés dans la bibliothèque.

Votre mission ? Vous appuyez sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !

2€ par personne au profit de la Ligue contre le cancer. +8ans.

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

