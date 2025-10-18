Escape game Ombres et lumière des Alyscamps La nécropole des Alyscamps et l’église Saint Honnorat Arles

Vivez une nouvelle expérience un nouvel escape game proposé par La Brigade du Jeu

Depuis des millénaires, la nécropole des Alyscamps recèle nombre d’histoires et de légendes, toutes reliées à une mystérieuse enchanteresse…. De simples rumeurs…. Jusqu’à la récente découverte de son antre secret, et de l’existence du médaillon de l’ombre qui est à l’origine de son emprise sur le célèbre cimetière.

Résolvez les mystères, subtilisez le médaillon et ramenez enfin la lumière sur les Alyscamps ! Une équipe de 3 à 5 joueurs (à partir de 8 ans uniquement), est invitée à plonger dans une aventure immersive de 30 minutes dans la chapelle Sainte-Accurse des Alyscamps spécialement aménagée pour l’occasion.



A partir de 8 ans. Les joueurs mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte, pas plus de deux mineurs par adulte.

Réservation obligatoire à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur arlestourisme.com. Merci de vous présenter au minimum 15 minutes avant le début de la session. .

La nécropole des Alyscamps et l’église Saint Honnorat Avenue Des Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

A new experience: a new escape game from La Brigade du Jeu

German :

Erleben Sie eine neue Erfahrung: ein neues Escape Game, das von La Brigade du Jeu angeboten wird.

Italiano :

Una nuova esperienza: un nuovo gioco di fuga da La Brigade du Jeu

Espanol :

Una nueva experiencia: un nuevo juego de escape de La Brigade du Jeu

