Informations pratiques

Azeville

Escape Game : Opération Azeville

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 11:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29

Opération Azeville : le casse du bunker.

Mai 1944. À quelques jours du Débarquement, une rumeur circule… Plusieurs œuvres d’art provenant du château de Fontenay auraient été dissimulées par des soldats allemands dans les souterrains de la batterie d’Azeville. Profitant d’un moment d’inattention de la garnison, vous vous infiltrez dans l’un des bunker…

Vous avez une heure pour résoudre cet escape game. Une heure pour explorer la galerie, manipuler des objets, décrypter des documents …

Accessible de 4 à 6 joueurs (à partir de 14 ans), niveau intermédiaire.

Une manière originale de découvrir l’un des sites emblématiques du mur de l’Atlantique…

Réservation obligatoire.

Plusieurs créneaux horaires à partir de 18h, 19h30 et 21h

Tarifs de l’escape game : 8€ adulte et 6€ réduit. La visite du site n’est pas incluse. .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

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English : Escape Game : Opération Azeville

L’événement Escape Game : Opération Azeville Azeville a été mis à jour le 2026-09-09 par Réseau Sites et Musées