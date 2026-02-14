ESCAPE GAME « Opération Random Access Memory », Espace Scolaire Condorcet – GRETA AISNE, Saint-Quentin

ESCAPE GAME « Opération Random Access Memory » Jeudi 9 avril, 10h00, 14h00 Espace Scolaire Condorcet – GRETA AISNE Aisne

Sur inscription – Gratuit

Plongez dans une aventure immersive où vous devrez déjouer les plans d’une mystérieuse organisation qui manipule la mémoire numérique. Plus qu’un simple jeu, cet Escape Game original vous fera découvrir de façon ludique et captivante les métiers du numérique et leurs enjeux de mixité et d’inclusion

Espace Scolaire Condorcet – GRETA AISNE 17 rue Henri Hertz 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Europe Aisne Hauts-de-France fmolinaro.greta@ac-amiens.fr

