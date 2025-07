Escape Game « Où est Charlie ? » au Café Bib Rue Revez-long Chabrillan

Escape Game « Où est Charlie ? » au Café Bib Rue Revez-long Chabrillan mercredi 9 juillet 2025.

Escape Game « Où est Charlie ? » au Café Bib

Rue Revez-long Café Bibliothèque Chabrillan Drôme

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-07-09 17:00:00

2025-07-09

Disparition au pays des pyramides.

En bonus des « cherche et trouve » géants « Où est Charlie? »

Rue Revez-long Café Bibliothèque Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes biblio@chabrillan.fr

English :

Disappearance in the land of the pyramids.

Bonus: giant « Where’s Charlie?

German :

Verschwinden im Land der Pyramiden.

Als Bonus gibt es ein riesiges Suchspiel « Wo ist Charlie? »

Italiano :

Scomparsa nella terra delle piramidi.

Bonus: ricerca di parole giganti « Dov’è Charlie? »

Espanol :

Desaparición en el país de las pirámides.

Extra: sopa de letras gigante « ¿Dónde está Charlie?

