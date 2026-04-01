Escape Game Aquarium des curieux de nature Paimpol

Escape Game

Aquarium des curieux de nature 2 rue crec’h ugen Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24 12:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Une terrible nouvelle vient de bouleverser notre aquarium… Quelque chose d’inattendu s’est produit et le temps joue désormais contre nous. Plongez au cœur de l’action et incarnez une équipe de détectives prêts à tout pour élucider ce mystère. Aux côtés de notre technicien, vous devrez observer, analyser et résoudre une série d’énigmes pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé.

Mais attention chaque minute compte. Des imprévus surgissent, les problèmes s’enchaînent et seuls les plus rapides et les plus malins parviendront à déjouer tous les obstacles. Saurez-vous garder votre sang-froid, faire preuve d’esprit d’équipe et sauver la situation avant qu’il ne soit trop tard ?

Public: à partir de 6 ans accompagner et 12 ans seul

Créneaux 9h30-10h30 10h30-11h30 11h30-12h30 Groupe de 8 maximum .

Aquarium des curieux de nature 2 rue crec’h ugen Paimpol 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Escape Game Paimpol a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol