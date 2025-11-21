Escape game Panique à la bibliothèque ! Molsheim
Escape game Panique à la bibliothèque ! Molsheim vendredi 21 novembre 2025.
Escape game Panique à la bibliothèque !
1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21 17:30:00
fin : 2025-11-21 19:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Dans le cadre de la 4ème édition du festival Décodage de la Bibliothèque d’Alsace, venez déjouer les plans du dangereux groupe des Obscurantes … attention l’horloge tourne !
Dans le cadre de la 4ème édition du festival Décodage de la Bibliothèque d’Alsace, venez déjouer les plans du dangereux groupe des Obscurantes … attention l’horloge tourne !
De faux experts scientifiques se préparent à répandre de fausses informations gravissimes dans les médias, de nature à provoquer une panique générale.
Votre rôle est de les démasquer et de rétablir la vérité des faits en résolvant des énigmes. Arriverez-vous à leur couper l’herbe sous le pied ?
Attention, ils sont particulièrement rusés !
Pour les jeunes à partir de 11 ans .
1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26
English :
As part of the 4th edition of the Bibliothèque d’Alsace’s Décodage festival, come and thwart the plans of the dangerous Obscurantes group… watch out, the clock is ticking!
German :
Im Rahmen der 4. Ausgabe des Festivals Décodage der Bibliothèque d’Alsace vereiteln Sie die Pläne der gefährlichen Gruppe der Obscurantes … Achtung, die Uhr tickt!
Italiano :
Nell’ambito della quarta edizione del festival Décodage della Bibliothèque d’Alsace, venite a sventare i piani del pericoloso gruppo degli Obscurantes … attenzione, il tempo stringe!
Espanol :
En el marco de la 4ª edición del festival Décodage de la Bibliothèque d’Alsace, venga a desbaratar los planes del peligroso grupo de los Obscurantes … ¡cuidado, el tiempo corre!
L’événement Escape game Panique à la bibliothèque ! Molsheim a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig