Escape game Panique à la bibliothèque ! Molsheim

Escape game Panique à la bibliothèque !

1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 17:30:00

fin : 2025-11-21 19:00:00

2025-11-21

Dans le cadre de la 4ème édition du festival Décodage de la Bibliothèque d’Alsace, venez déjouer les plans du dangereux groupe des Obscurantes … attention l’horloge tourne !

De faux experts scientifiques se préparent à répandre de fausses informations gravissimes dans les médias, de nature à provoquer une panique générale.

Votre rôle est de les démasquer et de rétablir la vérité des faits en résolvant des énigmes. Arriverez-vous à leur couper l’herbe sous le pied ?

Attention, ils sont particulièrement rusés !

Pour les jeunes à partir de 11 ans .

1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26

English :

As part of the 4th edition of the Bibliothèque d’Alsace’s Décodage festival, come and thwart the plans of the dangerous Obscurantes group… watch out, the clock is ticking!

German :

Im Rahmen der 4. Ausgabe des Festivals Décodage der Bibliothèque d’Alsace vereiteln Sie die Pläne der gefährlichen Gruppe der Obscurantes … Achtung, die Uhr tickt!

Italiano :

Nell’ambito della quarta edizione del festival Décodage della Bibliothèque d’Alsace, venite a sventare i piani del pericoloso gruppo degli Obscurantes … attenzione, il tempo stringe!

Espanol :

En el marco de la 4ª edición del festival Décodage de la Bibliothèque d’Alsace, venga a desbaratar los planes del peligroso grupo de los Obscurantes … ¡cuidado, el tiempo corre!

