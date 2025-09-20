Escape Game « Panique au cirque » Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Laval

Escape Game « Panique au cirque » Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Laval samedi 20 septembre 2025.

Escape Game « Panique au cirque » Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Mayenne

>> Niveau débutant (à partir de 5 ans)

>> Durée : 30 minutes

>> De 2 à 5 personnes

>> 3 sessions le samedi 20 septembre : 10h, 11h et 12h

>> Payant et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Le spectacle commence dans 30 min, mais le micro de Madame Loyal reste introuvable. C’est la panique ! Réussirez-vous à le retrouver dans une loge en bazar et pleine de cachettes totalement inattendues ?

Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle 21 Rue du Douanier Rousseau, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0243494786 https://musees.laval.fr/sciences [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 47 81 »}] Les collections d’Histoire naturelle et de sciences techniques de la ville de Laval sont conservées dans le bâtiment communément appelé “Musée des Sciences”, depuis 1974. Construit initialement pour exposer des collections de tableaux et de sculptures, ce monument fut successivement un Musée des Beaux-Arts (1899-1964), les bureaux des services sociaux du département (1965-1972), puis un Musée des Sciences (1974-1996). Actuellement, il abrite toujours les collections scientifiques de la ville de Laval sous ce dernier nom, ainsi qu’un Centre de Culture scientifique technique et industrielle (le ZOOM).

Depuis 1996, l’ensemble des collections du Musée des Sciences est conservé dans les réserves, et n’est donc pas accessible au grand public. Toutefois il est possible ponctuellement de voir une partie des collections via les expositions temporaires ou les animations.

Le spectacle commence dans 30 min, mais le micro de Madame Loyal reste introuvable. C’est la panique ! Réussirez-vous à le retrouver dans une loge en bazar et pleine de cachettes totalement ?…