Escape game panique au cirque ! ZOOM ZOOM Laval

ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-23 11:00:00

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30

Le spectacle commence dans 1h, mais le micro de Madame Loyal reste introuvable. C’est la panique ! Réussirez-vous à le retrouver dans une loge en bazar et pleine de cachettes totalement inattendues ? Réservez dès maintenant votre session de jeu, en famille, entre ami·e·s ou encore entre collègues.

Niveau débutant Partie adaptée aux familles avec de jeunes enfants (à partir de 5 ans) et n’ayant jamais fait d’escape game ou très peu 25€ 30 minutes de 2 à 5 personnes

Niveau confirmé Partie adaptée aux personnes ayant déjà fait des escape games 40€ 1h de 2 à 5 personnes .

ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

English :

The show starts in 1 hour, but Madame Loyal’s microphone is nowhere to be found. Panic ensues! Can you find it in a messy dressing room full of unexpected hiding places? Book your session now, with family, friends or colleagues.

German :

Die Show beginnt in einer Stunde, aber das Mikrofon von Madame Loyal bleibt unauffindbar. Es herrscht Panik! Gelingt es Ihnen, das Mikrofon in der unaufgeräumten Garderobe zu finden, die voller unerwarteter Verstecke steckt? Buchen Sie jetzt Ihre Spielsitzung mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen.

Italiano :

Lo spettacolo inizia tra un’ora, ma il microfono di Madame Loyal è introvabile. Si scatena l’inferno! Riuscirete a trovarlo in un camerino disordinato e pieno di nascondigli inaspettati? Prenotate subito la vostra sessione con la famiglia, gli amici o i colleghi.

Espanol :

El espectáculo comienza en una hora, pero el micrófono de Madame Loyal no aparece por ninguna parte. ¡Se desata el infierno! ¿Podrás encontrarlo en un camerino desordenado y lleno de escondites inesperados? Reserve ya su sesión con su familia, amigos o colegas.

